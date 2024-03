Teenusedisainer: sain Elisaga halvima ja parima kogemuse

Powelli sõnum kongressile: Intressimäärad püsivad, kuni inflatsioon on kontrolli all

Jerome Powell kõneles Ameerika Ühendriikide kongressi ees, et Föderaalreserv on majanduspoliitilisest riskidest teravalt teadlik ja et kõrge inflatsioon põhjustab suuri raskusi eriti neile, kes on kõige vähem võimelised toime tulema kui kulud oluliselt tõusevad.

