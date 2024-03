Autode perearst nõudlikul remondil pikka pidu ei näe

Ettevõtetele jagatakse ligikaudu 30 miljonit teadlaste palkamiseks

Teadlane “paadis” on oluline, sõnab Krediidiregistri tegevjuht Art Andresson Äripäeva raadios. Krediidiregister on üks ettevõtetest, kes on SekMo meetme abil saanud toetust, et selgitada välja, kuidas konto väljavõttes sisalduva info põhjal prognoosida maksehäiret.

