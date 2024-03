Äripäeva arvamusliider: kust tuleb elekter, kui tuul ei puhu ega päike paista? Lahendus on olemas

Lisaks päikesele ja tuulele on tarvis ka juhitavaid võimsusi. Foto: Andras Kralla

Eestis ei pruugi olla õige aeg energiainvesteeringute tegemiseks. Lisaks: kas eestlastest peaksid saama eurooplased ja uussisserändajatest eestlased?

“Kui me kerime aega 5–10 aastat tagasi, siis meil oli väga odav elekter – väga suur osa sellest tuli Venemaalt. Sellises olukorras ei olegi võimalik ühtki investeeringut teha,” ütles “Äripäeva arvamusliidri” saates energeetikaekspert Einari Kisel.

Arvestades, kui keeruline on energeetikas seis praegu, siis kas see oli kaotatud kümnend? Võib-olla, aga nagu Kisel selgitas, oli see tarbijale kuldne aeg. Nüüd tuleb rajada tuuleparke maale ja merele, päikeseparke, aga ka juhitavaid võimsusi, millega vajadusel auke täita. Olukorras, kus laenuraha on kallis, võib sellega aga lukku panna ka kõrge energia hinna.

Kuid Kiseli sõnul on üks lahendus siiski veel: Rootsist tuleb leida mõttekaaslased, kellega kahasse ehitada riike ühendav merekaabel.

“Kui küsida seda võrguettevõtte käest, siis neil huvi muidugi väga suur poleks,” tõdes Kisel. Kuid ta teab, kes võiks olla huvitatud.

Saates tuleb Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Vivian Loonelaga juttu sellest, kuidas teha nõnda, et suve alguse Euroopa valimistel ka päriselt Euroopa asjadest räägitakse. Sest viimased aastad on näidanud: kriiside lahendus peitub ühises tegevuses.

Ning Brett Lemsalu, kes on juhtinud Wise’is personalivaldkonda, annab praktiku hinnangu Marju Lauristini ja Kantar Emori esitletud lõimumisuuringule, kus on eraldi peatükk uussisserändajate kohta.

“Äripäeva arvamusliidri” tegid Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv ja saatejuht Indrek Lepik.