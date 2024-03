Arto Aas: eestlased peavad võtma eeskuju leedukate näljatundest

Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas Foto: Raul Mee

Kuigi palju on räägitud sellest, et Eesti on praegu Balti riikide edukaim, siis Leedu on oluliselt ambitsioonikam, rääkis Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Majanduse seisu parandamiseks peavad Eesti ettevõtjatel ja riigil silmad särama. Aas tõi näiteks Leedu, kes on viimasel ajal kerkinud Baltikumi liidriks.

“Leedukad on oluliselt ambitsioonikamad ja neil seda nälga ja maailmavallutamise isu on kuidagi rohkem viimasel ajal kui eestlastel,” sõnas Aas. “Me peame selle näljatunde uuesti üles leidma.”

Aas selgitas, et ettevõtjad omalt poolt peavad pingutama rohkem innovatsiooni, tootearenduse ja ekspordiga. Tema sõnul on tööstuses veel tükk tööd digitaliseerimise, automatiseerimisega ning ka juhtimiskvaliteediga.

Riigilt ootab ettevõtlusliidu juht stabiilset maksu- ja poliitikakeskkonda.

Lisaks rääkis Aas, kuidas ja milliseks on muutunud Eesti juhid ning kuidas siia suuremaid investeeringuid meelitada.

Arto Aasaga vestles Meelis Mandel.