Kohtuadvokaat: kohustuslik kutsehaiguse kindlustamine teeb tööandja elu lihtsamaks

Advokaadibüroo Soraineni partner ja kohtuadvokaat Kadri Härginen. Foto: Liina Agur

Loodetavasti tuleb Eestis tööandjatele kohustuslik kindlustus, mis katab vaimsete kutsehaiguste hüvitamise nõuded, rääkis advokaadibüroo Soraineni partner ja kohtuadvokaat Kadri Härginen.

Praegu on kõikidele tööandjatele kättesaadav kutsehaiguste nõuete erakindlustus. Härgineni sõnul on neid tööandjaid mitu, kes kasutavad kindlustust hüvitiste katmiseks, aga ka õigusabi kindlustamiseks.

“Neid nõudeid lihtsalt on lihtsam maksta igakuiste kindlustusmaksetena,“ sõnas kohtuadvokaat Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Kui sa saad need päris nõuded kätte, siis keegi ei tea, kui palju neid nõudeid on ja kui suured need on.”

Tema sõnul arvavad tööandjad, et kutsehaiguse hüvitamise nõudeid töötajatelt või endiste töötajatelt ei tule kunagi, aga kui tulevad, siis tööandjad kahetsevad, et kindlustus tegemata jäi.

Lisaks rääkis Härginen, kuidas tööandjad ja ettevõtjad saavad kutsehaiguste nõuete vaidlemisel kohtus efektiivsed olla ning kuidas üldse vältida vaimsete kutsehaiguste tekkimist.

Kadri Härgineni intervjueeris Meelis Mandel.