Läti ja Leedu päästavad: Tallinna Kaubamaja juhil on automaksuks plaan valmis

TKM Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp. Foto: Andras Kralla

Automaksu pole veel vastugi võetud, kui juba on Tallinna Kaubamaja Grupi, uue nimega TKM Grupi juht Raul Puusepp veendunud, et suurt mõju see autonõudlusele ei oma.

Puusepp tõdes, et ei tähtsustaks automaksu mõju väga palju suuremaks.

“Kui nõudlus osutub suuremaks kui me oleme normaalses äriplaanis ette näinud, siis on meil puhver ja meil on võimalus nõudlust rahuldada Läti ja Leedu turgude arvel,” rääkis Puusepp.

Kui on aga vastupidine olukord, et nõudlus on väike, siis saab samuti Läti ja Leedu turgudega seda kaotust kompenseerida, selgitas juhatuse esimees. “Me võtame seda asja hästi rahulikult,” sõnas ta.

TKM Gruppi kuuluvad ettevõtted TKM Auto, Kia auto, Viking Motors.

Lisaks rääkis Puusepp, miks TKM Grupp nime vahetas ning mis on ettevõtte edasised plaanid.

Raul Puuseppa intervjueeris Merian Tiirats.