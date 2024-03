Raimond Kaljulaid: tagandatud Kõlvart on olnud juhina katastroof

Sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid Foto: Raul Mee

Lisaks täna hommikul kaotatud linnapea kohale on Mihhail Kõlvart ka Keskerakonna juhina läbikukkunud ja erakonna põhja tõmmanud, kritiseeris sotsiaaldemokraadist Raimond Kaljulaid.

“Erakond laguneb kõigi silme all ribadeks. Enne valimisi ilmus Mihhail Kõlvartist pikki portreelugusid, kus räägiti, millise silmapaistva strateegilise mõtlejaga on tegemist. Kus see strateegiline mõtlemine siis jäänud on? Strateegiline katastroof on see, mille Kõlvart on Keskerakonnas korraldanud,” ei hoidnud Kaljulaid end tagasi.