Kasvu näidanud ettevõtja: sel aastal proovime nulli tulla

Põllumajandusettevõtjate toodangu hinnad on langenud – nii piima kui ka teravilja hind. Foto: Andras Kralla

Tunamullu korralikku kasvu näidanud JK Otsa Talul tulevad 2023. aasta tulemused hoopis teistsugused, rääkis põllumajandusettevõtja ja firma üks omanikke Jaanus Kiisk.

Kiisa juhitud ettevõte JK Otsa Talu on aastate jooksul olnud mitte ainult oma maakonna, vaid kogu riigi üks edukamaid põllumajandustootjaid. Tema sõnul on aga aasta 2023 hoopis teist nägu ja kui tänavu nulli tullakse, siis on hästi.