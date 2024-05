Taavi Veskimägi: vanade ärimudelite putitamise asemel tuleks keskenduda kahele megatrendile

Endine poliitik ja rahandusminister Taavi Veskimägi juhtis viisteist aastat Eleringi. Foto: Raul Mee

Me Eestis ei taju tihti, mis mujal toimub, rääkis ärijuht ja investor Taavi Veskimägi, kelle sõnul võib globaalsete trendide ignoreerimine kalliks maksma minna. Veskimägi avabki ettekandes kahte üliolulist megatrendi.

Oma kirglikus ettekandes rõhutab Taavi Veskimägi, et vanu ärimudeleid ei ole mõtet enam putitada, vaid just nende kahe – nn cleantech’i ja deftech’i arendamine – on täna Eesti majanduse tuleviku jaoks võtmetähtsusega.