Luubi all: salakiri lõi Martin Helme jalust

Martin Helmet ärritasid sisekirja sisu kohta esitatud küsimused. Foto: Liis Treimann

EKRE küsitavaid rahaasju paljastanud sisekiri pani partei juhi Martin Helme kontrolli kaotama, nägi talle teravaid küsimusi esitanud ajakirjanik.

„Tundub, et pinged erakonnas on kerinud päris suureks. Martin Helme oli väga närvis, et see kiri lekkis ja et see avalikkuse ette lekkis,“ ütles uuriv ajakirjanik Pille Ivask.