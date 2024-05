Rahandusminister avab oma viimaseid investeeringuid

Rahandusminister Mart Võrklaev räägib, mis intressiga võivad olla riigivõlakirjad. Foto: Andras Kralla

Liiga aktiivselt praegu isiklike investeeringutega tegeleda ei jõua, sõnas rahandusminister Mart Võrklaev oma portfelli kohta.

Võrklaev sõnas, et kannab küll jätkuvalt iga kuu investeerimiskontole raha ja proovib teha teatud otsuseid. Praegu on ettevõtted juba maksnud ka dividende. “Mis seal salata, olen võtnud suhteliselt lihtsa lähenemise, et dividendi suunan tagasi nendesse ettevõtetesse,” ütles ta.