Luba endale sel suvel veidike luksust – sind ootab Bombay Club vanalinnas

"See on justkui välismaal käimine," selgitab Jacqueline Järv, Bombay Grupi brändi- ja turundusjuht. "Sa lähed ühest uksest sisse ja igal korrusel ootab sind midagi uut. See on salapärane labürint, kus on avastada palju."

Pekingi part ja dim sumi meister – maitsed, mida mujal Eestis ei leia

Shang Shi restoranis maitsed autentset Kantoni regiooni kööki Michelini tärniga tunnustatud peakoka juhendamisel. Lisaks peakokale väärib tunnustust ka dim sumi meister. Tegemist on ametiga, mis nõuab eluaegset spetsialiseerumist. Kohalik Hiina kogukond tunnustab Shang Shi autentsust: "Lõpuks ometi saab Eestist tõepärast Kantoni regiooni toitu."

Shang Shi on tuntud oma Pekingi pardi poolest, mis tuleb ette tellida 24 tundi. See on saanud restorani hitiks ja põhjuseks, miks tullakse spetsiaalselt kohale igast Eesti otsast.

Koyo restoranis saad kogeda ainulaadset omakase elamust. Tegemist on äärmiselt personaalse õhtusöögielamusega, kus vaatad, kuidas ehtne jaapani kokk valmistab sinu silme all 14-käigulist menüüd kvaliteetsete toorainetega – kammkarpidest kuni eriliste tuunikala sortideni. Iga külastus on ainulaadne, sest peakokk koostab menüü iga päev parima hetkel kättesaadava tooraine põhjal.

Écrin restoranis naudid modernset Euroopa kööki haruldaste koostisosade ja esmaklassilise kaaviariga. See on eriliselt kureeritud kogemus, mis toob kokku parimad maitsed ja esitluse. Lisaks saad seal laupäeviti ja pühapäeviti maitsta traditsioonilist Briti pärastlõunateed – mitmekorruselise serveeringu ja luksuslike suupistetega.

Juunis avati suveterrass Dunkri tänaval

Bombay Clubist ei puudu ka pagarikoda. Maison François on juba praegu sotsiaalmeedia fenomen. Kolmandat põlve pagari ametit pidava Françoisi eestvedamisel hoitakse au sees Belgia-Prantsuse küpsetiste parimaid maitseid. Ta pühendas näiteks kolm aastat sellele, et saada paika täiusliku croissant'i taigna retsepti.

Pagarikojas pakutakse ka hommikusööki ja kerget lõunat, mis koosneb salatitest, suppidest ja prantsusepärastest roogadest. Juunikuus avati Dunkri tänaval suur terrass, kus saab värskeid pagaritooteid ja kohvi nautida vanalinna atmosfääris.

Öine meelelahutusprogramm on Eesti üks parimaid

Õhtuti pakub Bombay Club kolme erinevat eksklusiivset elamust.

Peacock Lounge'is naudid linna parimaid panoraamvaateid ning speakeasy-stiilis baaris saad maitsta meistrite käe all valmivaid kokteile ja kuulata džässimeloodiaid.

Fox Deni keldribaaris ootab sind üle 800 haruldase veini, lai viskivalik ja esmaklassiline sigarivalik. Ajaloolised ruumid pärinevad 15. sajandist ja menüüst leiab haruldasi veine, mida pole mujal võimalik degusteerida. Fox Deni veinilist on juba pärjatud ka mitme auhinnaga nagu Star Winelist.

Bombay Club on ka butiikkasiino, mis pakub luksuslikku mängurõõmu. See on paik, kus kogeda eksklusiivsust ja privaatsust ning nautida rikkalikku atmosfääri.

Kasiinosse kuuluvad mitmesugused mänguruumid: alates ühe mängulauaga salongist, mis on mõeldud vaid kõige erilisematele külalistele, kuni kroonijuveeli Golden Hall ini, kust leiab klassikalisi kasiinomänge nagu Blackjack, Baccarat ja Rulett. Kasiino baaris pakutakse meisterlikult valmistatud kokteile, sealhulgas legendaarsest Byculla klubist inspireeritud signatuurkokteili The Byculla. Samuti saab tunda end kui tõeline 007 ning leida sobiva joogi James Bondi veinimenüüst.

Velvet on hoolikalt kureeritud kavaga, rahvusvaheliste artistide ja teemaüritustega muutunud linna üheks hinnatumaks peopaigaks. Tantsi, vaata Londonist toodud burleski artistide show'd ja naudi oskuslike kokteilimeistrite loomingut.

Luksus ilma barjäärita

Kuigi majast õhkub luksuslikkust, pole see mõeldud vaid eliidile. "Rõhk on toidul ja teenindusel, mitte külaliste rõivastusel," ütleb Järv. Dresscode puhul on oluline viisakas välimus. Ainuke piirang on kasiino ja sellega seotud ruumid The Peacock Lounge ja Velvet muusikasalong, kuhu pääsevad vaid 21+ külalised isikut tõendava dokumendi alusel.

Planeeri mitu külastust! "Ühe õhtuga ei jõua kõike kogeda," tunnistab Järv. Iga kontseptsioon meelitab erinevat klientuuri alates veinikogujatest, gurmeenautlejatest kuni meelelahutuse otsijateni. Paljud külastajad tulevad regulaarselt tagasi ning Bombay Clubi kasiino toob siia külalisi kaugemaltki.

Miks just sel suvel?

Siin majas toimub alati palju põnevaid üritusi, alates kasiino turniiridest kuni muljetavaldavate artistide, elava tantsuetenduse ja rütmikate DJ'deni. Valged ööd muudavad Peacock Lounge'i vaated veelgi muljetavaldavamaks ning Velveti suveprogramm on ideaalne nii äriklientide võõrustamiseks kui ka nädalavahetuse veetmiseks.

