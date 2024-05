Mikser: võib-olla tulebki järgmistel valimistel keskenduda meelelahutusele

Äripäeva raadio hommikuprogrammis arutasid Jaak Madison (vasakul) ja Sven Mikser Europarlamendi valimiste kampaaniat. Foto: kollaaž/Andras Kralla/Liis Treimann)

Eks ootame valimistulemused ära ja siis saame hinnata, kas tõepoolest vaielda vähem polariseerivatel teemadel, mis on sisulised, ja hakatagi keskenduma sellisele pehmele meelelahutusele, sõnas Sven Mikser (SDE).

Mikser vastas nii küsimusele, mis puudutas Isamaa erakonna kandidaadi Jüri Ratase tiitlit. Nimelt sai Ratas aasta suunamudija tiitli. Mikser ei usu siiski, et see on püsiv ja arenev trend ning et inimesed oma ideoloogilistest tõekspidamistest enam üldse ei hooli.