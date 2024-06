Indrek Lepik: India on pigem meie kui Venemaa sõber

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja India peaminister Narendra Modi. Foto: Reuters/Scanpix

India on orienteerinud end Lääne poolele, mitte ei seisa Venemaa ja Hiina kõrval, ütles Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik.

Lepik rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis lähemalt India valimistulemustest ja riigi asetumisest geopoliitilisel tasandil. Ta selgitas, et viimast kümmet aastat arvestades on India muutunud üha rohkem Lääne sõbraks. Ta lisas, et India on demokraatlik riik piirkonnas, "kus demokraatia ei õitse".

Kui vaadata Indiat ja tema naaberriiki Hiinat, siis need kaks ei ole kindlasti sõbrad – geopoliitiliselt vaadatuna on kindlasti tegu rivaalidega, märkis Lepik.

Lepik rääkis veel lähemalt USA presidendivalimiste arengust, peagi toimuvast pöördest Ühendkuningriigis, Iisraeli sõjast Hamasiga ja Ukraina võitlusest Venemaa vastu.

Indrek Lepikut intervjueeris Gregor Alaküla.