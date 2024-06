“Äripäev eetris”: kõike jälgivast riigist on rohkem kaotada kui mõnest maksumiljonist võita

Ranniku lähedal roostetav Vene varilaevastik on keskkonnakatastroof, mis hüüab tulles, ja keskvalitsus peaks selle vältimisega tegelema aktiivsemalt Foto: Andras Kralla

Maksu- ja tolliameti soov pangakontosid näha näib olevat konkreetse probleemi lahenduseks mõeldud universaalne kõiki maksumaksjaid oma haardesse püüdev plaan, arutlesid ajakirjanikud arvamussaates "Äripäev eetris".

Mis probleemi me lahendame, kui maksulaekumisega on asjad suhteliselt hästi. “Kas sellest, kui samm-sammult liigume riigi poole, mis tahab ainult rohkem jälgida, rohkem infot meie kohta koguda, kas sellest ei ole meil kaotada rohkem kui on sellega võita,” küsis ajakirjanik Martin Teder.