Minister kinnitab: eraisikud jäävad kontoandmete jälgimise plaanist välja

Maksudest välisriikides: mitmel pool on maksuamet oluliselt karmim kui Eestis

Välisturgudele laienedes eeldatakse, et maksud on sama lihtsad kui Eestis, mistõttu pole maksudega tegelemine esimene prioriteet. Küll aga on riike, kus haldurid on agressiivsed, kontrollivad rohkem ja ka trahvivad ulatuslikumalt, rääkis Äripäeva raadios PwC maksude osakonna juht Hannes Lentsius.