Investor avab, kuidas intressikärpest võita

Lev Dolgatsjov Foto: Liis Treimann

Kuna Euroopa Keskpank langetas eile intressimäärasid, siis tasub pilk seada kinnisvarasektorisse, ütles investor Lev Dolgatsjov.

Dolgatsjov rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et intressikärbe on positiivne uudis kinnisvarafondide jaoks, sest nende kulud vähenevad. "Kinnisvaraturul võib tekkida FOMO (inglise keeles fear of missing out), et nüüd hakkab tõusma," sõnas investor.

Lisaks avas Dolgatsjov mõtteid Nvidia kohta. "Mul on nii valus rääkida Nvidiast," tunnistas ta.

Lev Dolgatsjovi intervjueeris Indrek Mäe.