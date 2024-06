„Et ei peaks kärkima, kui lapsed tule põlema unustavad“

Tarvo Õng 2022. aastal konverentsil esinedes Foto: Raul Mee

Elektritarbimise juhtimislahendusi pakkuva Fuseboxi tegevjuhi Tarvo Õnge veendumusel pakub parima majandusliku võidu püüd tarbida elektrienergiat nii vähe kui võimalik.

Õng selgitas elektritarbimise juhtimisest kõnelevas saates, et lihtne kodutarbija on üldjuhul laisk, kellele äpid ei meeldi, ent kes soovib siiski elektriarvetelt säästa. Säärasel juhul tuleks Õnge sõnul tarbida elektrit nii vähe kui võimalik ning seda saab teha, valides koju kaasaegseid ja säästlikke seadmeid ja lahendusi. „Kui sul on leedlambid, ei pea kärkima, kui lapsed vetsus tule põlema unustavad,“ toob ta näite.

Samas on Õnge sõnul elektrienergia üldine tarbimise kasv paratamatu, aga just uute seadmete puhul tasub maksta rohkem ning osta sääraseid, mis oleksid võrku ühendatud, tarbiksid targalt ja õigel ajal ning tehes seda automaatselt nii, et nende omanik ei peaks edaspidi protsessi jälgima.

Andmeteadusettevõtte STACC andmeteadlane Arko Kesküla toob välja, et üldjuhul hakkab hommikul kella viiest tarbimine kasvama, saavutades tipu kella kaheksa ajal ning see tähendab üldjuhul ka kõrget börsihinda. Tema sõnul ka manuaalselt targalt tarbides võimalik elektriarvet vähendada ning selleks tuleb jälgida tuntud soovitusi, muu hulgas seda, et kodumasinaid neil tundidel võimaluse korral mitte sisse lülitada.

Saates räägime elektritarbimise juhtimisega saavutatavast võimalikult kokkuhoiust pikemalt ning lisaks ka sellest, kas ja kuidas see aitab tagada võrgu stabiilsust. Samuti selgitame, milline on sellise tegevuse potentsiaal Eesti turul ning millised on rahvusvahelised võimalused. Küsime, kas tarbimise juhtimise vajadusest saab rääkida ka fikseeritud hinnaga lepingute puhul.

Teemat avame nii era- kui äritarbija vaates ning uurime täpselt, milliste elektriseadmetega on võimalik tarbimist juhtida ja edasi lükata ning mida teha siis, kui tarbimist edasi lükata pole võimalik.

Saatejuht on Lauri Leet.