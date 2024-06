Maksudest välisriikides: mitmel pool on maksuamet oluliselt karmim kui Eestis

PwC maksude osakonna juht Hannes Lentsius räägib saates “PwC juhtimistase” maksudest välisriikides. Foto: Eiko Kink

Välisturgudele laienedes eeldatakse, et maksud on sama lihtsad kui Eestis, mistõttu pole maksudega tegelemine esimene prioriteet. Küll aga on riike, kus haldurid on agressiivsed, kontrollivad rohkem ja ka trahvivad ulatuslikumalt, rääkis Äripäeva raadios PwC maksude osakonna juht Hannes Lentsius.

Uue sisuturundusliku saatesarja “PwC juhtimistase” esimene saade keskendub maksuteemadele rahvusvahelises ettevõtluses.

Hannes Lentsius räägib saates, milliste juhtudel välisriigis äri ajades rakendub käibemaks, kuidas tööjõukuludelt makse arvestada ja millises riigis neid deklareerida.

Samuti räägime lahti püsiva tegevuskoha ja sellega seonduvate maksude mõiste ning selgitame, mida võib endaga kaasa tuua maksukontroll Saksamaal või Prantsusmaal.

Toome palju praktilisi näiteid ja analüüsime erijuhtumeid. Saadet juhib Hando Sinisalu.