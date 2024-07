Tagasi 02.07.24, 11:22 Matkasuvilate müük algas suvel hoogsalt Matkasuvilate müük talvel hangus, kuid sai juunis uue hoo, ütles Matkasuvilad.ee omanikfirma Heidenline juhatuse liige Urmas Saat.

Foto: DPA / Picture Alliance / Scanpix

Saat rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et tavaliselt ei lange matkasuvilate müük ainult suvesse, vaid jaotub aasta peale laiali.

Ettevõtja sõnul on ka matkasuvilate tarnijad andnud märku, et hinnad võiksid hakata tulema allapoole. "Tarnijatel on mure, kuidas meil läheb. Kõik saavad aru, et majandus on keerulises seisus," märkis Saat.

Urmas Saati intervjueeris Mai Kroonmäe.

