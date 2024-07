Tagasi 04.07.24, 16:00 Pärandmaastikul ehitamiseks on vaja riigi ja kohaliku omavalitsuse luba Uues saates räägime ehituse teemadel nii seadusandluse, vaidlustuste kui ka tähtsamate kohtulahendite vaates. Kommentaare ja elulisi näiteid jagab valdkonna spetsialist, õigusbüroo Laesson & Partnerid juht Tuulikki Laesson.

Tuulikki Laesson. Autor: Andres Laanem

Muu hulgas tehakse juttu pärandmaastikul ehitamise eripäradest ja kohtulahendist, millel on oluline mõju Eesti hajaasustuses ehitamisele.

„Ehkki iga inimene justkui tohiks ehitada talle kuuluval maal, siis tegelikult võib ehitada siis, kui kohalik omavalitus ja riik lubavad,“ toob Laesson näite. „Kui riik on kehtestanud muude seadustega, näiteks looduskaitseseadusega, ehitustegevusele täiendavad nõuded, siis on regulatsioon muutunud ja riigikohtu seisukoha järgi tähendab see ka seda, et see ei too omanikule kaasa õigust nõuda hüvitist.“

