Tagasi 04.07.24, 13:28 Ülemiste keskus: külastajate kasvavate vajadustega kerkib ka keskuste vastutus Kaubanduskeskuste olulisus külastajale aina kasvab: ühe katuse all tahetakse saada tehtud kõik toimingud. Ülemiste keskus tugineb uute suundade ja projektide arendamisel ka jätkusuutlikkuse strateegiale.

Asudes teede ristumise kohas nii linnaelaniku kui ka kaugemalt tulija jaoks peab Ülemiste keskus mitmekesiste teenuste pakkumist väga oluliseks.

Foto: Raul Mee

Saates “Jätkusuutlik ja roheline” on fookuses kaubanduskeskuse roll ümbritseva looduse ja kogukonna suhtes. Kaubanduskeskuse kasvavast olulisusest ja selle kestlikust majandamisest räägib lähemalt Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonna juht Tiia Nõmm.

Kontsernis ollakse sammu võrra ees

Ülemiste keskus alustas jätkusuutlike teemadega süsteemsemat tegutsemist Nõmme sõnul neli aastat tagasi, kui kaasati kestlikkuse strateegia loomisse ka konsultatsioonifirma. „Harisime kogu meeskonnaga end strateegia loomise käigus. Alguses tundus kõik väga teoreetiline, aga sammukeste kaupa koos edasi minnes saadki aru, kuidas seda kõike praktikasse rakendada ja teha seda süstemaatiliselt,“ räägib Nõmm.

Juhiseid ja häid praktikaid jätkusuutlikuks tegevuseks on keskus saanud ka kontsernist, Linstow ASilt. „Omanike tasandil on ülioluline, et on sarnane mõtteviis, väärtused paigas ja, mis seal salata, Skandinaavias on alustatud sellel teekonna meist oluliselt varem. Meil on head omanikud, kes annavad meile palju vabadust, aga see usaldus on ka aastate jooksul välja teenitud. Sotsiaalse mõju valdkonnaga on meil näiteks vabad käed leida kohalikke lahendusi.“

Multifunktsionaalsust tuleb juurde

Kaasaegne kaubanduskeskus on pidevas muutuses, pakkudes üha enam lisaks ostmisele võimalust aega veeta ja teha teisi olulisi toiminguid. Ülemiste keskuse kolmanda etapi laienemise puhul on juttu olnud isegi raamatukogust. „Meil on väga lai spekter tegevusi, mida saab ühe katuse all teha, ja kui räägime sellest, kuhu edasi, siis see multifunktsionaalsus areneb veelgi.“

Millises suunas areneda ja milliseid uusi projekte ette võtta, aitab keskusel otsustada jätkusuutlikkuse strateegiale tuginemine. Ülemiste keskuse viis fookusteemat on Tiia Nõmme sõnul turvalisus ja ohutus, eetiline ja kaasav juhtimine, negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine, võrdsed võimalused ja ligipääsetavus, tervis ja heaolu.

Nii on ühe näitena aidanud süsinikuheitmeid kahandada roheasfalti kasutamine koostöös Fibenoliga. „Ühest küljest vähendame nii negatiivseid keskkonnamõjusid, teisest küljest anname võimaluse uutele toodetele ja ettevõtetele saada uusi kogemusi.“ Roheasfalt pandi Ülemiste keskuse parklas esimest korda maha eelmisel suvel ning tänu esmasele kogemusele korrigeeritakse edaspidi ligniini kogust, millega asendatakse bituumeni kasutamist.

Eraldi tuleb teemaks Ülemiste erakordselt suur katusepind, millega on mitmesuguseid plaane tehtud, kuid kus täna pesitseb kümme mesilasperet ja on tööd alustanud esimesed päikesepaneelid. „Mesilane on väike, aga kujukas nüanss,“ tunnistab Nõmm. „Nad ei avalda ehk nii suurt mõju, aga katusel valmistavad meile suurt rõõmu. On hämmastav, kui paljude taimede õietolmu on meie katusemees.“ Ülemiste keskuse mesilaste toimetamist saab nüüdsest jälgida ka keskuse kodulehe mummukaamera vahendusel.

Saates tuleb lisaks juttu Ülemiste keskuse valmistumisest Rail Balticu terminali avamiseks ning tervise edendamisest meeleoluka ööjooksuga. Saadet juhib Esme Kassak.

