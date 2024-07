Tagasi 12.07.24, 12:00 LHV on üha rohkem seotud Inglismaaga LHV Briti panga tehnoloogiajuht ja finantsvahendajate valdkonnajuht Andres Kitter rääkis investeerimisfestivalil LHV Banki arengust, tööjõust ja tulevikusuundadest, aga ka iseenda portfellist.

Andres Kitter puudutab Äripäevale antud intervjuus LHV Banki arengut.

Foto: Mailis Vahenurm

Kitter kommenteeris LHV Briti äri viimase aja edukust ja puudutas ka pisut eesmärke.

Küsimusele, kas LHV Banki kasv hakkab aeglustuma, kui Inglise keskpank asub intresse alandama, vastas Kitter, et kõik tänapäeva laenulepingud on ujuva intressiga. “Keskpanga intressimäär kindlasti mõjutab majandust tervikuna. Meie laenutegevus ja laenutegevuse hinnastamine on seotud riski ja riskimarginaaliga, mis ei sõltu keskpanga hinnast.”

Intervjuus räägitakse ka arendustööjõu leidmisest. "Eks heade inimeste leidmine on igal pool keerukas ja ülioline. Mis puudutab IT- ja tehnoloogiainimesi, siis väljaspool Londonit on meil kontor Leedsis ning seal on LHV nimi juba päris laialt tuntud," kommenteeris Kitter. Inglismaal on palgakulu aga kaks korda suurem kui Eestis.

Intervjuust selgub, kuidas plaanib LHV Bank kasvu saavutada ja mis kuulub Andres Kitteri portfelli peale LHV aktsiate. Intervjueerib Mai Kroonmäe.

