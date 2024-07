Tagasi 21.07.24, 21:11 Biden loobus uuesti presidendiks kandideerimisest USA president Joe Biden teatas, et ei kandideeri uueks ametiajaks, vahendab CNN.

Joe Biden teatas, et loobub presidendiks kandideerimisest.

Foto: Scanpix

Bideni kandidatuur on olnud viimastel nädalatel suure kriitika all. Kõik algas sellest, kui tema esinemine esimeses teledebatis oli katastroofiline. Alates sellest ajast on paljud demokraadid püüdnud teda veenda kandidatuurist loobuma.

