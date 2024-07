Tagasi 25.07.24, 09:22 Osa firmast hispaanlastele müünud tööstur: nad pääsevad meie kaudu hinnatud Skandinaaviasse Hispaania suurfirma pääseb hinnatud ja raskesti sisenevasse Skandinaavia turule, see on neile väga atraktiivne ja andis põhjuse meid kõrgemalt hinnata, rääkis ETS Nordi juhatuse esimees Urmas Hiie.

Soler & Palau esindaja Hilario Tome ja ETS NORDi juhatuse esimees Urmas Hiie. Foto: Erakogu

Sel nädalal sai avalikuks teade, et Hispaania suurettevõte Soler & Palau ostis viiendiku Eesti ventilatsioonilahenduste tootjast ETS Nord ning lähiaastatel on globaalsel tegijal plaanis saada lausa ETS Nordi enamusosanikuks.

Hiie sõnas, et nende eelis on nüüd ka see, et nad pääsevad paremini Hispaania firma abil suurematele turgudele.

Kuidas firmas osalused on jaotatud, kes enda oma ära müüs ning kuidas läheb praegusel ehitusturul, sellest lähemalt intervjuus.

Intervjueeris Lauri Leet.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun