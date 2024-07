Tagasi 26.07.24, 08:09 Suur metallitööstur maksab heameelega julgeolekumaksu Ma ei saa aru, kas see on tõesti mõnele ettevõtjale probleem või on ajakirjandus seda üle võimendanud, ütles Viljandi Metalli juhatuse liige Villu Maamägi.

Foto on illustratiivne. Foto: Liis Treimann

Kui me räägiksime käibest 2 protsenti, aga me räägime ettevõtte kasumist 2 protsenti, mis on tegelikult ju, et 98 protsenti jääb alles. Seda hea asja nimel, rääkis Maamägi. Viljandi Metalli kasum on üle 2 miljoni euro.

Ta lisas, et kui see maks tõesti läheb kaitsekuludeks, mitte toetusteks või kuskile sihtasutustesse, siis maksab Maamägi seda heameelega.

“Kui mõni firma räägib, et 2 protsenti kasumist lööb tal jalad alt ära, no siis selline firma võib tõesti oma tegevuse lõpetada,” lisas ta.

Maamägi sõnul on neil käsil praegu parim aasta sektori olukorrale vaatamata. Kuidas nii, sellest lähemalt intervjuus. Lisaks tuleb juttu tuleviku väljavaadetest ja eksporditurgudest. Viljandi Metallis on aastaga palgad tõusnud 14%, kas selline surve jätkub ka edaspidi?

Intervjueeris Eget Velleste.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun