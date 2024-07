Tagasi 31.07.24, 16:00 Püsimetsandusest ja maarjakasest – praktilisi tarkusi metsaomanikele Saates "Mets ja majandus" jagame metsaomanikele tarvilikke tarkusi ning kordame aasta tagasi eetris olnud saadet, kus rääkisime maarjakase kasvatamisest ja püsimetsandusega tegelemisest.

Eesti Maaülikooli metsandusteadlane, professor Hardi Tullus. Foto: Mana Kaasik

Alustame meie ainsa väärispuitu andva puu kasvatamisest.

Maarjakaske kui iseseisvat puuliiki tegelikult ei eksisteeri, rääkis maaülikooli metsateadlane ja Eesti Maarjakase Seltsi eestvedaja Ivar Sibul. Maarjakask (ametliku nimetusega karjala kask) on tegelikult meil laialt levinud arukase pärilik teisend. Maarjakasest teeb väärispuidu tema mustriline ja salmiline puit, mida hinnatakse mööblitööstuses, aga veelgi rohkem autotööstuses.

Kuigi maarjakaske leidub meil ka looduslikult, on enamik maarjakase kaasikuid inimese rajatud. Looduslikult maarjakase iseloomulikud tunnused kuigi hästi ei levi ja enamasti on tulemuseks tavaline arukask.

Saates räägime maarjakase olemusest, anname nõu selle kasvatamiseks ja muidugi räägime puidu hinnast.

Saate teises osas teeme juttu püsimetsandusest. Mis see on, millistes metsades saab seda rakendada ja kas püsimetsandus on majanduslikult tasuv? Neile küsimustele otsime vastuseid intervjuus Eesti Maaülikooli metsandusteadlase, professor Hardi Tullusega. Muu hulgas saab saates vastuse küsimus, kas metsandus on loominguline tegevus ja kuidas riik saaks püsimetsandust soodustada.

Saadet juhib Tööstusuudised.ee toimetaja Toomas Kelt.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun