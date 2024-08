Kinnisvaraarendusfirma Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar ütles nädala algul, et maksumuudatused võivad olla kinnisvaraturu käivitajad, kuid Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak rõhutas, et see puudutab Metro Capitali segmenti ehk kalleid kortereid, mis on väga väike osa turust.