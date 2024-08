Puitmajade sektoris on langus kestnud juba pikalt ning tänavu veel tõusu ei ole näha. Kuid Eesti tootjad on põikpäised, püssirohtu paljudel jagub ning ära langenud Skandinaavia turgude asemele otsitakse uusi, rääkis Timbeco juhatuse liige ja ekspordijuht Tõnis Vaiksaar saates “Eetris on ehitusuudised.”