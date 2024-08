Tagasi 21.08.24, 12:19 Töötajate vaimse tervise mured panevad juhid kahvlisse Füüsiliste kutsehaiguste kõrval tõstavad aina enam pead tööst põhjustatud vaimsed probleemid. Läbipõlemise ohus on aga kõige enam keskastmejuhid, rääkis tööandjate keskliidu tervise töörühma juht Kadri Mägi-Lehtsi.

Töötajate vaimse tervise mured panevad juhid kahvlisse Foto: SIPA/Scanpix

Vaimse tervise ekspert soovitab tööandjatel teha läbipõlemise ennetustööd: dokumenteerida töötajate arstil käike, vestluseid ja hinnata nende nii füüsilist kui ka vaimset tervist. Kuna aga terviseandmed on delikaatsed, siis on tööandjatel keeruline kogu infot alati koguda, rääkis Mägi-Lehtsi Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Seega ei saa ainult tööandjal olla vastutus, et läbipõlemist ennetada, vaid ka töötaja peaks olema kohustatud rääkima, kui töökoormus kasvab üle pea, märkis Mägi-Lehtsi. Kõige suuremas läbipõlemisohus on aga keskastmejuhid, sest neil on surve oma ülemuselt ning töötajatelt.

Mägi-Lehtsi tegi juttu ka sellest, kuidas täpsemalt saaksid tööandjad oma töötajatele toeks olla.

Intervjueeris Kristjan Kurg.

