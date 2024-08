Tagasi 21.08.24, 06:00 Läbipõlenud töötaja läks sotsiaalkindlustusameti vastu kohtusse Sotsiaalkindlustusameti endine töötaja võitles endale kohtu kaudu välja ligi 10 000 eurot seoses sellega, et ta põles tööl läbi. Kohtuasjas vaieldud detailid ja saadud õppetunnid peaksid äratama kõikide juhtide ja ettevõtjate tähelepanu.

Läbipõlenud töötaja läks sotsiaalkindlustusameti vastu kohtusse

Enne veel, kui lähme sotsiaalkindlustusametis juhtunu juurde, kujutame ette kahte väga erinevat töötajat: Madis ja Maris.

Madis laob iga tööpäev tänavakive. Füüsiline töö mõjub Madise kätele, õlgadele, seljale. Tema töövõime väheneb ja see on selgelt tingitud raskest, füüsilisest tööst.

Maris töötab kodukontoris. Ta teeb oma tööasjad kenasti ära, kuigi mõned asjad võivad laekuda pärast tähtaega. Ühel hetkel Maris enam ei jaksa ja võtab haiguslehe. Arstid selgitavad välja, et Maris on läbi põlenud ja langenud depressiooni. Kuidas nüüd aga selgitada välja, kas tegemist on tööga seotud haigestumisega või mõjutas Marise vaimset tervist miski muu?

Näib, et see on järjest olulisem küsimus, sest vaimse tervise kutsehaigused on kohal. Need lisati kutsehaiguste loetellu eelmisel aastal. Tööstressi, töökiusu, liigset koormust jms nimetatakse psühhosotsiaalseteks ohuteguriteks.

Veel enne seadusemuudatust jõudis kohtusse sotsiaalkindlustusameti juhtum, kus töötaja oli ülekoormatud ja põles läbi.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun