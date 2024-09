Tagasi 05.09.24, 13:00 Raasuke: mure Heremi-Tatari pärast on tühi jutt Eesti finantssektori tippjuht ja elus kuldseid käeraudu kandnud Erkki Raasuke ei usu, et riigi- ja erasektori vahel liikumine on suur mure.

Erkki Raasukese sõnul ei ole tippjuhtide kinnihoidmine proportsionaalne võimaliku huvide konfliktiga. Foto: Liis Treimann

Kaitseminister Hanno Pevkur on pannud suure kella külge riigisektori endiste tippjuhtide liikumise erasektoris sama valdkonna ettevõtetesse.

Ministrile on ette jäänud nii kaitseväe juhataja Martin Heremi liitumine kaitsetööstusettevõttega Frankenburg Technologies kui ka majandusministeeriumi asekantsleri Timo Tatari asumine energiakontserni Ignitis etteotsa.

Erkki Raasuke, keda tõid pooleteise kümnendi eest riigiametisse just finantssektorist saadud nn kuldsed käerauad, mis ei võimaldanud tal Swedbankist lahkudes konkurendi juurde tööle asuda, ütles vestluses Äripäeva raadio saates “Äripäeva arvamusliider”, et tegu pole kaugeltki mustvalge teemaga.

“Kui inimene on väga hea või lausa erakordselt hea, siis selle organisatsiooni juhid peaksid tegema pingutuse, et ta tahaks olla selle organisatsiooni liige. Aga nii või teisiti ühel hetkel saab see aeg otsa. Ja siis ei tohiks jääda üksteise vastu liiga suuri nõudmisi.”

Raasukese hinnangul ei ole mõistlik, et Eesti-suuruses majanduses istuks tippjuht aasta-kaks kodus lihtsalt seepärast, et ta ei saaks rakendada oma oskusi n-ö teisel pool rindejoont.

“Kui keegi tahab seda mahajahtumise perioodi rakendada, siis sellest peaks rääkima, kui toimub värbamine – need asjad peaksid olema pikalt teada –, ja kui on tuleviku suhtes olulisi piiranguid, siis see peab olema ka kompenseeritud.”

“Kui neid mõlemaid pole antud juhul tehtud, siis on see tühi jutt.”

“Tore asi rääkida, aga teha pole seal palju midagi.”

Saates rääkis Raasuke, mida tuleks täpselt reguleerida, kui sedasorti konfliktikoht on ametivahetusse sisse kirjutatud.

Ta jagas oma kogemust Rain Lõhmusega – kelle käitumine 2016. aastal oli talle suureks inspiratsiooniks. Ning Raasuke hindas sedagi, mida ta arvaks, kui Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson läheks pärast ametiaja lõppu energiasektorisse lobistiks.

Intervjueeris Indrek Lepik. “Äripäeva arvamusliider” on eetris reedel kell 17.

