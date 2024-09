Tagasi 10.09.24, 11:46 Maive Rute: noored juhid viiksid meid mugavustsoonist välja Kui vaadata Eesti erialaliitude juhte, siis näeb juhikohtadel samu inimesi, kes olid seal juba kakskümmend aastat tagasi, rääkis Euroopa Komisjoni tööstuse ja siseturu peadirektori asetäitja Maive Rute.

Euroopa Komisjoni tööstuse ja siseturu peadirektori asetäitja Maive Rute Foto: Raul Mee

Kui paarkümmend aastat tagasi käis Rute Euroopas suurtel konverentsidel ja imestas, et juhikohtadel on peamiselt hallide juustega mehed, siis nüüd on meie erialaliidud samas olukorras ning jäänud kinni mugavustsooni.

Küll tuleb ka uus põlvkond, kes praegused juhid välja vahetab ning lükkab Eesti majanduse kiiremini ja ägedamini käima, ütles Rute Äripäeva raadiole.

Juttu tuli ka Eesti majanduse võimalustest ja kasutamata potentsiaalidest.

Vestles Hando Sinisalu.

