Tagasi 16.09.24, 12:09 Eesti kaitseidu sõlmis lepingu Austraalia armeega, torus juba uued tehingud Kaitseidu Vegvisir sõlmis koostöölepingu Austraalia maaväega. Idufirma juhi Ingvar Pärnamäe sõnul on firmal käsil juba järgmised läbirääkimised.

Austraalia armee, kes hakkab kasutama Eesti kaitseidu tehnoloogiat. Foto: AFP/Scanpix

See on ettevõtte esimene leping lõppkasutajaga. Pärnamäe rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Austraalia armee otsib meetodeid, kuidas muuta maaväge ja soomustehnikat efektiivsemaks.

Seal tuli appi Vegvisir, kes müüs austraallastele esimese partii oma tehnoloogiat. Armee tahab veenduda tehnoloogias enne, kui hakkab neid veel tellima, rääkis Pärnamäe ning lisas, et läbirääkimised selleks juba toimuvad.

Samuti plaanib idufirma oktoobris kaasata investoritelt raha. Oma tegevuse jooksul on Vegvisir kokku kaasanud 3,6 miljonit eurot.

Vegvisir arendab segareaalsusel põhinevat olukorrateadlikkuse lahendust, mis võimaldab näiteks soomukijuhil virtuaalreaalsusprillidega näha 360 kraadi ulatuses läbi soomuki metallist kere.

Pärnamäe tegi juttu ka kaitsetööstuse olukorrast Eestis ja mujal, miks on Vegvisiri tehnoloogia parem kui Apple Pro Vision või teiste kaitsefirmade lahendused.

Intervjueeris Janno Riispapp.

