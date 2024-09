Tagasi 15.09.24, 14:19 Suurettevõtjate kaitsetööstus laieneb Ukrainasse Suurettevõtjate Taavi Madiberki ja Margus Linnamäe kaitseidu Frankenburg Technologiesi laieneb Ukrainasse ning hakkab seal tootma.

Sergiy Koshman Foto: Erakogu

Ettevõtte eesmärk on varustada vaba maailma vajalike tehnoloogiatega, et võita järgmine sõda, teatas Frankenburg. Ainus usaldusväärne viis selle saavutamiseks on vaba maailma võit käimasolevas sõjas Ukrainas.

