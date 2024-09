“Praegu on oluline, et sa ei alainvesteeriks ega hoiaks mingeid investeeringuid tagasi, mis on tegelikult olulised teha,“ rääkis saates ”Kuum tool“ investeerimisfondi Livonia Partners kaasasutaja ja partner Kaido Veske, millist nõu annab ta praegusel keerulisel ajal kasvamiseks oma portfelli ettevõtetele.