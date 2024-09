Tagasi 25.09.24, 12:55 “Kui juht saab märjaks, saab temast pooljuht” ehk juhid pannakse stand-up’i tegema Ka tööelus peab nalja saama, arvavad ettevõtte Filter Grupp organisatsioonikultuuri juht Merike Kim ja koomik Ann Vaida.

Stand-up-koomik Ann Vaida on juhtidele nalja tegemise eeskuju. Foto: Remo Tõnismäe, Õhtuleht/Scanpix

Energia ja veetöötlemisega tegelevas ettevõttes töötavad insenerid on tõsisel tööl, kuid Kimi sõnul saab nalja ka ning inimesed on neil lõbusad.

"Inimeste mugavustsoonist välja tõmbamine on nii esinejale kui ka publikule elamus. See on lõbus, kui hüppad tundmatus kohas vette," ütles Vaida.

Kimil, kellel on täna pärastlõunal esimene kord stand-up'i proovida, oli sama meelt – talle meeldivad sellised väljakutsed.

Visionest Institute, kes teeb selliseid koolitusi juhtidele, ettevõtjatele ja ka teistele, alustab Kalamajas uues formaadis.

Ann Vaidat ja Merike Kimi intervjueeris Linda Eensaar.

