Ekspert: seda on vastik kuulda, aga eestlased ei oska äri teha Eesti ettevõtjatel pole uuringute järgi piisavat kasumi teenimise ihaldust ega oskusi müüki kasvatada, rääkis Euroopa Innovatsiooniakadeemia president Alar Kolk.

Tallinn, Narva maantee Foto: Andras Kralla

Kolk rääkis, et võib kõlada naljakalt, et eestlased ei oska äri teha, aga näiteks IMD ülemaailmse konkurentsivõime edetabelis järgi on Eesti ettevõtjate äriefektiivsus napilt 50 protsenti, kuid samal ajal on iirlaste ja taanlaste näitaja 90 protsendi juures.

“Seda on väga vastik kuulda ja väga vastik tunnistada. Ma arvan, et mitme koja ja liidu juhid on selle peale ammu südamerabanduse saanud ja paljud ettevõtjad ütlevad, et see on otsene solvamine,” rääkis Kolk Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus pakkus ta võimalusi, kuidas Eesti ettevõtete äriefektiivsust tõsta ja millistele ärivaldkondadele võiksime edaspidi rohkem keskenduda. Samuti arutles ta, kuidas rohepööre ja tehisintellekt hakkavad tootmist ja ettevõtlust mõjutama.

Küsis Hando Sinisalu.

