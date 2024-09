Tagasi 29.09.24, 14:30 Kundas valmistutakse investeerimishuvi kasvuks Kunda sadam on algatanud tegevuse laiendamiseks detailplaneeringu, et järgmise majanduskasvu ajaks olla valmis uuteks investeerimisprojektideks.

Heidelberg Materials Kunda juht Meelis Einstein (vasakul) ja Kunda sadama juht Daimar Truija. Foto: Andres Laanem

„Kehtiv planeering on kõik täisehitatud ja edasise arengu tarbeks on vaja teha uus,“ ütles Kunda sadama juht Daimar Truija.

Praegu ei ole küll olukord kõige parem, aga mõned aastad tagasi otsisid rahvusvahelises mõttes suured ettevõtted kohti kuhu investeerida, rääkis Truija saates „Virupärane ettevõtlus“. Tema sõnul tunti huvi näiteks meretuulikute tootmise alustamise vastu, samuti olid investorid huvitatud laevaehituse käivitamisest.

„Nendel investoritel on kõigil üks huvi, nad tahavad võimalikult kiiresti alustada, aga kui meie siis alles hakkama detailplaneeringut tegema, võtab see aastaid aega,“ selgitas Truija.

Tema sõnul on Kunda sadam majanduslangusega hästi hakkama saanud, sest sadama klientideks on kohalikud ettevõtted ja Kunda sadam polnud oma äri fookust seadnud transiidile.

Kunda Sadama äritulemused

Kunda sadama üks olulisi kliente on kunagi sadama omanikuks olnud Kunda tsemenditehas, mille juhi Meelis Einsteini sõnul pärsib praegu investeerimisaktiivsust ebastabiilne maksupoliitika. „Segadust on palju ja seetõttu lükkavad investorid oma projekte edasi,“ märkis Einstein.

Saates rääkisid Kunda sadama juht Daimar Truija ja Heidelberg Materials Kunda juht Meelis Einstein veel sellest, kuidas on mõlemal ettevõttel sel aastal läinud ja millised on tulevikuplaanid; millised on Kundas ettevõtlusega tegelemise plussid ja miinused ning kui lihtne on leida piirkonnas töötajaid.

Heidelberg Materials Kunda äritulemused

Saate teises pooles rääkis Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendusjuht Anu Oja oktoobri esimesel nädalal maakonnas toimuvast ettevõtlusnädalast.

Saadet saab kuulata siit:

Äripäeva raadios korra kuus eetris olevat saadet “Virupärane ettevõtlus” toetab Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ning saate valmimist kaasrahastavad Euroopa Liit ja Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede.

