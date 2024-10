Tagasi 01.10.24, 12:34 Taaskasutuskeskus kasvatab käivet noorte najal MTÜ Uuskasutuskeskuse käive on aastaga mõne protsendi võrra kasvanud ja seda osaliselt tänu noortele, rääkis ühingu tegevjuht Katriin Jüriska.

Taaskasutuskeskus kasvatab käivet noorte najal Foto: Liis Treimann

“Näeme, et just nimelt ringmajanduse sektoris on hästi palju hakanud turgu mõjutama see, et peale on kasvanud uus põlvkond tarbijaid, kes on kasvanud üles juba heaoluühiskonnas ja nende tarbimisharjumused on teistsugused. Nemad eelistavad vägagi hea meelega teise ringi kaupa,” rääkis Jüriska Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Jüriska, kuidas teeb MTÜ Uuskasutuskeskus koostööd ettevõtetega, kelle töötajad või kes ise tahaksid anda oma asju ringlusesse. Juttu tuli ka sellest, kui palju üritatakse uuskasutusse anda liiga kulunud või katkist kaupa ja mida nad teevad müügikõlbmatute asjadega.

Küsis Lauri Leet.

