Tagasi 02.10.24, 14:00 ELEA tegevjuht: majanduse vereringe toimib varsti vaid naabritest doonorite toel „Maanteetransporti kui vaieldamatult suurima käibega transpordisektorit ja majanduse vereringet üritatakse Eestis surnuks maksustada ning samamoodi jätkates toimib see tulevikus vaid tänu lõunanaabrite juurest sisse voolavale doonorverele, ütles Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni juhatuse liige Herkki Kitsing saates „Logistikauudised eetris“.

ELEA tegevjuht Herkki Kitsing. Foto: Tõnu Tramm

Tema sõnul oli Eesti transpordiettevõtete käive 2024. aasta teises kvartalis umbes 600 miljonit eurot, maanteetranspordi osa oli sellest umbes 400 miljonit. Võrdluseks oli õhutranspordi käive oli 131 miljonit eurot, veetranspordi käive 60 miljonit ja raudteetranspordi käive kõigest 6 miljonit eurot, tõi Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni ELEA tegevjuht Herkki Kitsing välja statistikaameti andmeid.

„Ehkki maanteetransport on selgelt kõige suurema tulubaasiga, on see riigi silmis justkui alatähtsustatud. Kliimaministeeriumis kärbiti maanteetaristu arendamise kulusid 87 miljoni euro võrra, samal ajal kui teekasutustasu, raskeveokimaks ja kütuseaktsiisid aina tõusevad,“ nentis Kitsing.

Sektori algatust muuta maanteeveod pikemate autorongidega tõhusamaks veeretatakse aga nagu kuuma kartulit juba aastakümneid ühest asutusest teise, tulemus on endiselt null. Küll aga suudetakse mõne kuuga ilma sektorile sõnagi lausumata läbi suruda seadusemuudatus, mis sunnib kaubavedajaid piltlikult öeldes viima alusetäit veini vanalinna restorani kastirattaga. Poe ees kauba laadimiseks peatuda enam ei tohi, sest tõuksimehed peavad saama kõnniteedel vabalt kihutada. „Olukord on muutunud täiesti absurdseks,“ oli Kitsing siiralt nördinud.

Lisaks vaagib saade logistikasektori tervislikku seisundit laiemalt ja seda eeskätt äsja ilmunud Logistika aastaraporti kontekstis. Kui eelmisel aastal kahanes kogu sektori müügitulu 17%, siis tänavu esimesel poolaastal on langus olnud 8% ja aasta pole veel kaugeltki lõppenud. „Kui tootmissektor ütleb, et nad on omadega põhjas, siis logistikasektor pole sinna veel jõudnud,“ nentis Kitsing.

Saadet „Logistikauudised eetris“ juhib portaali logistikauudised.ee juht Tõnu Tramm.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun