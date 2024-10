Tagasi 03.10.24, 14:05 Nipid, kuidas kodu vahetades kahju vältida Tavainimene eelistab kodu vahetades teekonda, kus kõigepealt otsitakse uus kodu, et leida kindlustunne. Säärane teguviis võib tuua aga hilisema majandusliku kahju, toob saates “Ruutmeetrite taga” välja Domus Kinnisvara kutseline maakler ja konsultant Iris Öpik.

Kui tekib kodu vahetamise vajadus, ei tasu kohe tormata näiliselt lihtsaima käitumisudeli põhjal edasi. Foto: Liis Treimann

“Kui uus kodu on leitud, tekib soov vana kiirelt maha müüa, et osta see uus, mille leidsin ja mis mulle hästi sobib,” selgitab Öpik. “Kui on koduvahetuse soov olemas, siis minu soovitus on, et alustame paralleelselt nii vana kodu müügiga kui uute otsingutega. Vaid nii maandame riske, mis on seotud hilisemast kiirustamisest tekkinud hinnasurvega.”

Öpiku sõnul oli turu kõrghetkel paar aastat tagasi koduvahetus palju populaarsem teema, sest tundus, et kõik võimalused on valla, inimestel läks hästi. Raskematel aegadel ollakse pigem ettevaatlikud.

Saates räägimegi pikemalt, millised lahendused kodu vahetamisel on olemas ja kuidas olemasolevaid ohte vältida. Saate teine külaline Hüpoteeklaenude ASi juht Toomas Paju selgitab muu hulgas, millised on langeva turu ja tõusva turu erinevused kodu vahetades või ka üldiselt üht kinnisvara müües ja teist ostes.

Veel uurime, millised on koduvahetuse isiklikud, majanduslikud aga ka ühiskondlikud põhjused. Räägime lahti kodu vahetamise erinevad võimalused ja lahendused muu hulgas ka laenusaamise võtmes. Saadet juhib Lauri Leet.

