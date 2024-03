Artikkel

Kallis kakao paneb šokolaaditootjad hinda tõstma. Eesti ettevõtja rajab Costa Ricasse istanduse

Chocokoo asutaja Kristel Lankots on oma äriga uut sammu astumas ja rajab päris oma kakaoistandust. Foto: Robin Roots/Õhtuleht

Kakao hind tooraineturul on tõusnud kuu ajaga 40 protsenti, poole aastaga 115 protsenti, aastaga 130 protsenti ja kolme aastaga 200 protsenti. Kiire hinnatõus paneb siinsedki šokolaaditootjad uusi lahendusi otsima – näiteks rajama oma istandust Costa Ricasse.

Eesti väiketootjatele on kakao kallinemise mõju väiketootja Chocokoo asutaja Kristel Lankotsi hinnangul väga suur, sest hinnatõus on olnud järsk ja hüppeline. „Ja on tulemas ilmselt veelgi suurem hüpe,“ arvas ta.