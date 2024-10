Tagasi 10.10.24, 16:00 Kui sa inimestega ei tegele, siis ära oota ka õnnestumist Mis on kõige olulisem, mida peaks mõistma enne muudatuse elluviimist? Kes on kõige suuremad vastuseisjad muudatustele? Kas teame, miks muudatusi teeme ja kuidas nende mõju realistlikult hinnata? „Teabevara tund“ keskendub seekord muudatuste juhtimisele.

Vasakult: konsultant ja koolitaja Tiina Sakkos ning advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Kadri Härginen. Foto: Andres Laanem

Nendel teemadel räägivad stuudios muudatuste juhtimise ekspert, konsultant ja koolitaja Tiina Sakkos ning advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Kadri Härginen. Saadet juhib Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk.

Tiina Sakkos leiab, et muudatuste juhtimisega on tegu nii siis, kui hakkad uusi eesmärke seadma, suurt infosüsteemi juurutama kui ka juhtimiskultuuri muudatusi tegema. „Sa pead teadlikult tegelema inimestega, kellel on palju hirme, mis võivad tekitada vastuseisu. Ja kui sa nende inimestega ei tegele, ära siis oota ka, et nad kaasa tulevad, ja ära oota ka õnnestumist. Muudatuste juhina pead mõistma, et sa võid 10–20 protsenti ise ära teha, aga vähemalt 80 protsenti tuleb teha koos teistega.“

Kadri Härginen on leidnud abi mõttest, et strateegilise muutuse puhul on kõigil konkreetne roll, mis tuleb osapooltele lahti seletada: „Muutuste juhtimine ei tähenda, et me õpime selle ära, juurutame muutuste juhtimise protsessi jne. Pigem on küsimus selles, kas ettevõttes on omandatud muutuste juhtimise sõnastik või keel. Selle terminoloogia omandamisest sõltub, kas oleme edukad või mitte.“

