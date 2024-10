Tagasi ST 03.10.24, 18:04 EBS: tootmise megatrendid loovad vajaduse teistsuguseks juhtimiseks Tootmise kiire areng on tekitanud väljakutseid, mille ületamiseks on vaja uusi teadmisi ja praktikaid. Kuid insenerteadmiste ja -oskustega ei ole meil nii suured probleemid kui juhtimisega, selgub saatest.

Tootmis- ja tehnoloogiafirmade arengu toetamiseks ja ka juhtimise uuele tasemele viimiseks lõi äriülikool EBS tootmise innovatsiooni ja juhtimise arenguprogrammi. Et viia tootmine uuele tasemele, tuleb parandada juhtimiskvaliteeti, toonitab EBSi MBA ja täiendkoolituse juht Jari Kukkonen Äripäeva raadios.

„Insenerteadmiste ja -oskustega ei ole meil nii suured probleemid kui juhtimisega. Me peame tegelema juhtimise vigade parandamisega ja juhtimisoskuste parandamisega igal tasemel,“ rõhutab ta. Muutused tootmises on toonud tema sõnul kaasa vajaduse teistsuguse juhtimiskultuuri, protsesside juhtimise ja ka uue strateegia järele.

Muutunud konkurentsikeskkond

Kui varem oli Eestis tootmise eeliseks madalad tootmiskulud, siis nüüd võiks meie tugevuseks olla uusi lahendusi toetav keskkond ja paindlikkus, rääkis Kukkonen.

„Eestlased on väga väledad ja valmis katsetama, ka katse-eksituse meetodil. Aga selle taustal on väga oluline positiivne hoiak, et ollakse valmis muudatusteks. Eestis ei ole ressurssi, et suuremahulist tootmist korraldada, aga meil on kiirust ja nutikust proovida toota midagi uut,“ rääkis Kukkonen. Kõige selle elluviimisel on tarvis ka oskuslikku muudatuste juhtimist, mille tööriistu ja häid praktikaid arenguprogrammis ka jagatakse.

Pikaajalise tootmisettevõtte juhi kogemusega Kaarel Suuk peab EBSi uute arenguprogrammi heaks tervikuks. „Me proovime luua sellise suurepärase võimaluse, et me lihtsalt ei arenda juhtimist, vaid ühendame juhtimise, innovatsiooni ja tootmise – selline kombo, mis täna on Eestis täiesti täitmata,“ rääkis ta.

Loomulikult arvestatakse programmis ka kestlikkuse komponendiga, milleta enam ühtki tootmist juhtida ei saa. „Keskkond, kus me tegutseme, on muutunud, ning uusi riske võtmata ja uusi võimalusi nägemata ei saa me enam Eestis toota.“

Samuti tuleb sisuturundussaates juttu sellest, miks üldse ennast arendada, kuidas hoida end kursis globaalsete trendidega, mil moel muutusi edukalt ellu viia ja kuidas luua toetavat organisatsioonikultuuri. Saate külalisteks on Jari Kukkonen ja Kaarel Suuk äriülikoolist EBS. Saatejuht on Esme Kassak.

