Tagasi 23.10.24, 16:00 Metsandus vajab positiivset äriplaani Eesti suurima erametsaomaniku Foreko metsasektori juht Marti Piirimäe avab saates “Mets ja majandus” metsatööstuse positiivse ja negatiivse äriplaani.

Foreko metsasektori juht Marti Piirimäe. Foto: Johanna Adojaan

“Positiivne stsenaarium eeldab kahte asja, mis iseenesest on üsna lihtsad – me fikseerime ära majandusmetsade osakaalu 70 protsendi juurde,” rääkis Piirimäe saates. Tema sõnul annab see metsaomanikule kindluse teha investeeringuid metsakasvatusse ja teiselt poolt annab ka tööstustele tooraine stabiilsuse ja võimaluse investeeringuid planeerida.

