Tagasi 23.10.24, 14:10 Endine EOK peasekretär: kõik spordis osalejad oleksid ilma spordikohtuta kaitseta Vastloodud spordikohus on saanud palju kriitikat, kuid EOK endide peasekretär Siim Sukles usub, et institutsiooni loomine oli vältimatu.

Uus EOK president Kersti Kaljulaid, asepresident Gerd Kanter ja endine peasekretär Siim Sukles. Foto: Siim Lõvi/ERR/Scanpix

Küsimuse peale, kas ei oleks võinud spordikohtuga natuke veel oodata, jäi Sukles resoluutseks. "Tegelikult on kõik spordis osalejad nii kaua, kuni me seda edasi lükkame, kaitseta," rääkis ta.

Triniti advokaadibüroo jurist Thyle Kelder näeb samuti spordikohtu loomist positiivse sammuna. "Spordis on palju neid küsimusi, mida on õiged lahendama just spordiga seotud inimesed. Nii on ka spordikohtu koosseisus ette nähtud, et seal on õigustaustaga inimesi kui ka sportlasi ja organisatsioonide juhte," lausus Kelder. Küll aga tunnistas jurist, et üldine sisu vajab veel sissetöötamist ja on pisut toores.

Täpsemalt räägiti veel ka uutest spordieetika reeglitest ja ka värskelt EOK presidendiks valitud Kersti Kaljulaidist.

Endine EOK peasekretär: kõik spordis osalejad oleksid ilma spordikohtuta kaitseta

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun