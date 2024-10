Tagasi 26.10.24, 08:58 Raul Rebane: Gruusia saatus on mulle mõistatus Täna ajaloolisi üldvalimisi pidav Gruusia riik on teelahkmel: Kreml või Euroopa. Raul Rebase sõnul selgitab grusiinide pööret vahest üksainus asi.

Gruusia hall kardinal Bidzina Ivanišvili on pööranud riigi taas näoga Kremli poole Foto: Reuters/Scanpix

„Gruusia saatus on mulle mõistatus,“ lausus „Äripäeva arvamusliidri“ saates kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Miks on pööranud riik, mis pürgis Euroopasse ja pidas Venemaaga verist sõda, tagasi näoga Kremli poole?

Viimase kümnendi on valitsenud riiki oligarh Bidzina Ivanišvili juhitud poliitiline jõud, mis ähvardab nüüd otsesõnu valimisvõidu järel demokraatiale lõpu teha.

Rebase sõnul pole vahest muud selgitust kõigele, kui Gruusia ühiskonna kultuuriline erinevus kriisiolukordadele reageerimises. „Kui meil kriisiolukorras võetakse otsus vastu põhimõttel vabadus, riik, rahvas, keel, tulevik ja preambula, siis Gruusia otsused väga tihti tunduvad olevat seotud pere, klanni või grupiga.“

Rebase sõnul on need valimised tõepoolest teelahe ja mitte üksnes Gruusia piires. „Et see vene jõud läbi Ivanišvili on nii tugev, see on väga praegu otsustav moment. Elame nii ajaloolisel ajal: Moldova võib ära pöörata, Gruusia, Ukraina sõda veel sinna peale — ja mis võib juhtuda veel Valgevenes. Nagu kaleidoskoopi vaatad.“

Saates selgitas Rebane, mida Gruusiast võib oodata, miks on Moldova ühiskond oma Euroopa suunas niivõrd lõhki ning mida tõotab järgmine aasta Euroopa Liidu ja Venemaa vahele jäävates riikides. Lõpetuseks arutles ta ka populismi ja Donald Trumpi üle.

Intervjueeris Indrek Lepik.

