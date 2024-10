Tagasi PRO 22.10.24, 12:54 Eesti välispoliitika lemmiklaps ähvardab Putini rüppe langeda Gruusia ja Moldova tõetund, Iisraeli kauakardetud vastulöök ja Putini tippkohtumine.

Kaugelt mitte kõik pole leppinud sellega, et Gruusiast saab taas Venemaa satelliit Foto: IMAGO/SNA/Scanpix

USA välisminister Antony Blinken on viimase aasta jooksul juba üheteistkümnendat korda Lähis-Idas, et ohjeldada kontrolli alt libisevat suurt sõda. Iisrael on pärast Hamasi ja Hezbollahi pea maha raiumist laiendanud sõjategevust Liibanonis ning ähvardab, et ründab kohe ka Iraani, mis tulistas kolme nädala eest mitusada ballistilist raketti Iisraeli pihta.

Ehkki vasturünnakust on olnud juba pikalt juttu, näitavad ka lekitatud USA luurematerjalid, et nüüd see tõepoolest juhtub. Suured lennufirmad on katkestanud lennud Iraani pealinna Teherani ning valuutaturgudel kukkus iraanlaste rahvusvaluuta dollari vastu 5 protsenti.

Kodule lähemal on panused poliitilisel tandril samuti kõrged, sest ehkki Moldova hoidis end õige napilt Euroopa kursil, ähvardab Gruusia võimupartei nädalavahetusel toimuvatel valimistel Thbilisi lõplikult näoga Kremli poole pöörata. Sellest pikemalt juba allpool.

Iisrael tappis järjekordse Hamasi liidri. Alles suvel oma ametieellase surma järel Gazat valitseva terrorirühmituse Hamas juhiks saanud Yahya Sinwar kaotas möödunud nädalal elu. Iisraeli kaitsejõud tapsid Sinwari juhuslikult, sattudes talle peale Gaza sektori lõunaosas toimunud tulevahetuses. Sinwar oli 7. oktoobri terrorirünnaku peaarhitekt, kuid tema surm sõtta suurt murrangut ei too.

