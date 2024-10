Tagasi 31.10.24, 12:00 Prantsusmaa meelitab Eesti tööstusidu riiki tehast rajama. „See tehas on meil plaanis“ Saates "Fookuses: tark tööstus" on külas puidust pakkematerjali ehk vedrusid tootva idufirma Raiku kaasasutaja Karl-Joosep Pärtel, kellega räägime nii hiljutisest teatest, kuidas ettevõte pääses suure Prantsusmaa luksuskaupade tootja kiirendisse, kui ka sellest, millised on ettevõtte arendusplaanid laiemalt.

Raiku Packaging OÜ kaasasutaja Karl-Joosep Pärtel. Foto: Raul Mee

Pärteli sõnul on meeskonna jaoks praegu kõige olulisem Eesti piloottehase käivitamine ja näiteks sel nädalal pandi tööle ka esimene uus tootmisliin. Ettevõtte juht tõdeb, et nõudlus on praegu suur ja enim on huvi näidanud just luksuskaupade sektor.

Pärtel selgitab saates, et mitu Prantsusmaa organisatsiooni on Raikuga ühendust võtnud ja uurinud, mida Eesti tööstusidul sealsele turule laienemiseks vaja on. Pakutakse abi nii tootmispinna kui inimeste leidmisel, aga ka rahalist toetust.

„See on peamiselt viimase kahe nädala teema, aga tegelikult on ühendust võetud juba varem. Kui möödunud aastal luksusfirmade messil olime, saime seal ka auhindu, mille järel hakati ühendust võtma,“ meenutab ettevõtte juht.

Pärtel tõdeb, et Prantsusmaale tehase rajamise plaan on ettevõttel täiesti olemas. „Järgmine aasta läheb ettevalmistusele, ülejärgmine aasta hakkame sinna esimesi liine viima,“ avaldab ta ja lisab, et ettevõte loodab osa saada ka meetmest, mis lubab alates 5 miljoni euro suurustele projektidele toetust 60–70% ulatuses. „Väga edumeelne riik,“ kiidab Pärtel ja lisab, et Raiku plaanib nii piloot- kui suurt tööstuslikku tehast Eestisse ja Prantsusmaale.

Saadet juhib Harro Puusild.

Prantsusmaa meelitab Eesti tööstusidu riiki tehast rajama. „See tehas on meil plaanis“

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun